Новости СВО. «Пойдут на Брянск и Белгород»: ВСУ готовятся к вторжению в РФ — СМИ

На этом фоне пилоты ГУР Украины признались суду в подготовке теракта в РФ. «Пойдут на Брянск и Белгород»: ВСУ готовятся к вторжению в РФ — СМИ В конце 2024 года активно обсуждалась вероятность масштабного наступления со стороны ВСУ на территорию РФ.