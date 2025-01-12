Новости СВО. «Пойдут на Брянск и Белгород»: ВСУ готовятся к вторжению в РФ — СМИ

На этом фоне пилоты ГУР Украины признались суду в подготовке теракта в РФ. «Пойдут на Брянск и Белгород»: ВСУ готовятся к вторжению в РФ — СМИ В конце 2024 года активно обсуждалась вероятность масштабного наступления со стороны ВСУ на территорию РФ.
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