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Новости СВО. «Пойдут на Брянск и Белгород»: ВСУ готовятся к вторжению в РФ — СМИ

Новости СВО. «Пойдут на Брянск и Белгород»: ВСУ готовятся к вторжению в РФ — СМИ

На этом фоне пилоты ГУР Украины признались суду в подготовке теракта в РФ. «Пойдут на Брянск и Белгород»: ВСУ готовятся к вторжению в РФ — СМИ В конце 2024  года активно обсуждалась вероятность масштабного наступления со стороны ВСУ на территорию РФ.

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