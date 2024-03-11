ВЦИОМ: Путин может набрать на выборах президента России 82% голосов

Кандидат в президенты России Владимир Путин может набрать на предстоящих выборах 82% голосов. На это указывают результаты электорального расчёта, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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