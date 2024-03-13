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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Морозов о звене с Голдобиным и Порядиным: «Коля здорово бросает, Паша хорошо бежит. Используем сильные стороны друг друга, каждый дополняет каждого»

– В чем секрет результативности вашего звена с Голдобиным и Порядиным? – Здорово подходим друг другу.

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