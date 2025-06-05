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"Она в лучшей эре, драмы стало меньше". Анджелина Джоли отпраздновала 50-летие в узком кругу с детьми

"Она в лучшей эре, драмы стало меньше". Анджелина Джоли отпраздновала 50-летие в узком кругу с детьми

Анджелина Джоли отпраздновала 50-летие. По данным западных СМИ, свой праздник одна из самых известных актрис современности, которая недавно завершила скандальный развод с Брэдом Питтом, провела в камерной обстановке, в кругу своих шестерых детей.

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