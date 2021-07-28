Жители Москвы и Питера признались в «вынужденном» отдыхе в Крыму

Не менее половины граждан России, прибывающих в Крым и Севастополь на отдых, заявили о своем выборе в пользу курортов этих регионов не по свободному решению, а в связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире.
Не менее половины граждан России, прибывающих в Крым и Севастополь на отдых, заявили о своем выборе в пользу курортов этих регионов не по свободному решению, а в связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире.
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