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Жители Москвы и Питера признались в «вынужденном» отдыхе в Крыму

Жители Москвы и Питера признались в «вынужденном» отдыхе в Крыму

Не менее половины граждан России, прибывающих в Крым и Севастополь на отдых, заявили о своем выборе в пользу курортов этих регионов не по свободному решению, а в связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире.

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