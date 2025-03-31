Западных «миротворцев» на Украине не будет, Россия этого не допустит - МИД РФ

Никаких «миротворцев» на Украине не будет, как бы там не напрягались Макрон и Стармер. Россия категорически против размещения на украинской территории военного контингента западных стран, накачивающих киевский режим оружием.
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