ОСАГО в Татарстане подорожало на 20%: цена полиса достигла 9 318 рублей

Средняя цена полиса ОСАГО в Республике Татарстан в третьем квартале 2026 года составила 9 318 рублей, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года.
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