При утреннем пожаре на омском Полиоме пострадал один рабочий. По информации следственного комитета, у него ожог руки.
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При утреннем пожаре на омском Полиоме пострадал один рабочий. По информации следственного комитета, у него ожог руки.