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Царьград

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Прокуратура взыскала с дроппера 400 тысяч для пенсионерки из Геленджика

Прокуратура взыскала с дроппера 400 тысяч для пенсионерки из Геленджика

Суд в Геленджике удовлетворил иск прокуратуры к владельцу банковской карты, на которую после телефонного мошенничества поступила часть денег 67-летней местной жительницы, и постановил взыскать с него свыше 400 тыс.

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