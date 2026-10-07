Прокуратура взыскала с дроппера 400 тысяч для пенсионерки из Геленджика

Суд в Геленджике удовлетворил иск прокуратуры к владельцу банковской карты, на которую после телефонного мошенничества поступила часть денег 67-летней местной жительницы, и постановил взыскать с него свыше 400 тыс.
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