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Новости Тамбова

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Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги?

Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги?

фото: пресс-служба Тамбовской городской думы Читайте также: Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг Тамбовский «Пигмент» подтвердил соответствие стандартам ответственного бизнеса Тамбовская область договорилась с «Ростсельмашем» о дальнейшем сотрудничестве За последние несколько лет бюджет Тамбова заметно прибавил в объёме.

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