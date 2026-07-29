Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги?

фото: пресс-служба Тамбовской городской думы Читайте также: Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг Тамбовский «Пигмент» подтвердил соответствие стандартам ответственного бизнеса Тамбовская область договорилась с «Ростсельмашем» о дальнейшем сотрудничестве За последние несколько лет бюджет Тамбова заметно прибавил в объёме.