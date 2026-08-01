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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Ровский: «Чтобы победить в финале Кубка России, «Енисею-СТМ» не нужно придумывать что-то новое»

Регбист «Енисея-СТМ» Артем Ровский подвел итоги первой половины сезона для команды. – Первую половину чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» завершил на третьем месте.

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