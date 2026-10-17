В Миорах 17 октября собрались представители сельских хозяйств со всей области на фестиваль-ярмарку «Дажынкi-2026», где будут чествовать аграриев, добившихся лучших результатов на уборке урожая.
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