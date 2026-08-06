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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Алешин предложил план из четырех пунктов для повышения зрелищности «Ф-1»

Российский гонщик Михаил Алешин поделился мыслями о том, как сделать «Формулу-1» зрелищнее. «1. Убираем уровень прижимной силы; 2.

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