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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области увеличилось до 17

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области увеличилось до 17

Количество пострадавших в аварии с автобусом и «КамАЗом» в Ленинградской области возросло до 17. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу и прилегающему региону.

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