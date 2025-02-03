Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области увеличилось до 17

Количество пострадавших в аварии с автобусом и «КамАЗом» в Ленинградской области возросло до 17. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу и прилегающему региону.
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