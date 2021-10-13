Как говаривала покойная мама: "Тяжело больные люди". Евгений Сатановский

Наталья Поклонская назначена послом России в республике Кабо-Верде. Интересно, какова будет реакция на это украинских властей? Никакой, поскольку это совершенно не их собачье дело? Так это же только на первый взгляд! Поклонская из Крыма? Из Крыма.