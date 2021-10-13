Мир в котором мы живём

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Как говаривала покойная мама: "Тяжело больные люди". Евгений Сатановский

Как говаривала покойная мама: "Тяжело больные люди". Евгений Сатановский

Наталья Поклонская назначена послом России в республике Кабо-Верде. Интересно, какова будет реакция на это украинских властей? Никакой, поскольку это совершенно не их собачье дело? Так это же только на первый взгляд! Поклонская из Крыма? Из Крыма.

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Александр Алексеевич
и ещё потребуют её оттуда экстрадировать ,,,,,,,,,,,,,,

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