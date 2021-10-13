Как говаривала покойная мама: "Тяжело больные люди". Евгений Сатановский

Наталья Поклонская назначена послом России в республике Кабо-Верде. Интересно, какова будет реакция на это украинских властей? Никакой, поскольку это совершенно не их собачье дело? Так это же только на первый взгляд! Поклонская из Крыма? Из Крыма.
Наталья Поклонская назначена послом России в республике Кабо-Верде. Интересно, какова будет реакция на это украинских властей? Никакой, поскольку это совершенно не их собачье дело? Так это же только на первый взгляд! Поклонская из Крыма? Из Крыма.
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