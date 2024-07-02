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Царьград

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Бренд, поддержавший теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России

Бренд, поддержавший теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России

Косметическая марка, основанная украинкой, решила вновь зарабатывать на русских потребителях.Косметика бренда Lamel, основанного украинкой Натальей Яроменко в Британии, снова появилась на рынке России.

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