На Украине начнут «разбронирование» медиков для нужд ВСУ

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук провели встречу, на которой обсудили механизм «разбронирования» медицинских специалистов для ВСУ.
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