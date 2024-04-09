Российская машина, которую ждут многие: полноприводный «Соболь NN» через несколько недель появится у дилеров

ГАЗ уже не первый год демонстрирует совершенно новый полноприводный фургон «Соболь», и вот сейчас, вероятно, состоялся последний большой показ перед выходом машины на рынок: «Соболь NN» с полным приводом продемонстрировали в рамках «Моторспорт Экспо».