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Анна Шафран. Обыкновенный фашизм: о действиях литовских пограничников в отношении мигрантов

Литовские пограничники, стреляющие в мигрантов. Что-то это очень напоминает. Исторические аналоги приходят на ум, вполне определённые: прибалтийские коллаборанты Второй мировой войны, уничтожавшие евреев с большей охотой и рвением, чем сами немцы Как-то даже удивительно — литовцы сегодня на публику гордятся своей принадлежностью к большой европейской семье, в которой принято быть толерантными, политкорректными, внимательными к меньшинствам и угнетённым, где принята инклюзивность и всяческая прочая борьба за всё разумное, доброе и вечное.

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