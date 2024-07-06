Путин и Орбан обсудили сотрудничество в сфере энергетики Лидеры двух стран встретились в Москве и обсудили ряд вопросов, среди которых отдельное внимание было уделено и энергетике.
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Путин и Орбан обсудили сотрудничество в сфере энергетики Лидеры двух стран встретились в Москве и обсудили ряд вопросов, среди которых отдельное внимание было уделено и энергетике.
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