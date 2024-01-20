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Зиланов: Пора запретить промысел судов любого иностранного государства в территориальных вода России

Зиланов: Пора запретить промысел судов любого иностранного государства в территориальных вода России

МОСКВА (ИА Реалист). Как сенсацию преподнесено в СМИ решение правительства России 17 января текущего года о денонсации соглашения между правительством СССР и правительством Британии и Северной Ирландии о рыболовстве от 25 мая 1956 года (далее по тексту соглашение 1956 года).

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