Зиланов: Пора запретить промысел судов любого иностранного государства в территориальных вода России

МОСКВА (ИА Реалист). Как сенсацию преподнесено в СМИ решение правительства России 17 января текущего года о денонсации соглашения между правительством СССР и правительством Британии и Северной Ирландии о рыболовстве от 25 мая 1956 года (далее по тексту соглашение 1956 года).