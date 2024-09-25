Мишустин отметил вклад Шаймиева и Минниханова в развитие «КамАЗа»

Вклад в развитие татарстанской компании «КАМАЗ» первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева и Раиса РТ Рустама Минниханова отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.
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