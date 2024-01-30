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Советник беглого укро-мэра: «Мариупольская мадонна» оказалась пророссийской мерзостью»

Советник беглого укро-мэра: «Мариупольская мадонна» оказалась пророссийской мерзостью»

Политнавигатор Советник бежавшего в начале СВО «городского головы» Мариуполя Пётр Андрющенко заверил, что якобы в городе большинство ждёт «освобождения» ВСУ, и пожаловался на «пророссийскую мерзость», от которой никуда не деться.

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