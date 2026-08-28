Обслужили солнечные панели и защитили станцию от мусора: космонавты провели успешный выход в открытый космос с борта «Тяньгун»

Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань провели за пределами станции около 5,5 часа Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-23» успешно завершил очередной выход в открытый космос.
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