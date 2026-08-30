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Газета.ру

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Автоэксперт Ревин перечислил 5 деталей автомобиля, которые нужно проверить перед осенью

Автоэксперт Ревин перечислил 5 деталей автомобиля, которые нужно проверить перед осенью

С наступлением осени автомобилистам стоит заранее проверить несколько ключевых узлов, которые могут подвести в непогоду, предупредил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

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