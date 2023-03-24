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Советник врио главы ДНР Гагин ужаснулся мобилизацией на востоке Украины

Советник врио главы ДНР Гагин ужаснулся мобилизацией на востоке Украины

Мобилизация в регионах на востоке Украины приобретает чудовищные формы. Об этом РИА Новости сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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