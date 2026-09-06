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Разин про эксперименты с составом: «Хочется пошутить, но мне нельзя. Первый матч «Металлурга», еще много сумбура, ноги ватные, гири висят на коньках. Пока свалим все на это»

Главный тренер « Металлурга »  Андрей Разин  после победы над « Амуром » (4:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ ответил на вопрос про изменения в составе магнитогорского клуба.

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