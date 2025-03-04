После падения ребенка на занятиях по скалолазанию в Ленобласти возбудили уголовное дело

Пострадавший получил тяжелые травмы Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуальног предпринимателя, которая подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии