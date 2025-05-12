В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой — малолетние вандалы сорвали символ Победы и растоптали В обнинском ЖК в 80-ю годовщину Победы двое детей мигрантов кощунственно надругались над Георгиевским флагом.
СК проверит выдачу гражданства родителям детей из видео с георгиевской лентой
Комментарии
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ninikooo Митусова
Выдворить немедленно из страны этих моральных уродов со всеми их многочисленными родственниками, лишив гражданства РФ, всех соцрособий и с дактилоскопированием, чтобы ни один негодяй не вздумал вернуться. От слова насовсем.
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9 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Хотелось чтобы их отправили на родину
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8 час.
Георгий Корнев
Ну не хотят они быть гражданами России и разделять национальные ценности. Выслать, даже если гражданство получили законно. выслать за нарушение присяги. Выслать родителей, детей следом.
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7 час.
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