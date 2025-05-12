СК проверит выдачу гражданства родителям детей из видео с георгиевской лентой

ninikooo Митусова

Выдворить немедленно из страны этих моральных уродов со всеми их многочисленными родственниками, лишив гражданства РФ, всех соцрособий и с дактилоскопированием, чтобы ни один негодяй не вздумал вернуться. От слова насовсем.