В результате крушения бизнес-джета Embraer 600 в небе над Тверской областью погиб основатель самой известной в мире ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
"ПРИГОЖИНА УБИЛИ ПРЕДАТЕЛИ": КТО БЫЛ ГЛАВНЫМ ВРАГОМ ЛИДЕРА ЧВК "ВАГНЕР"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пригожин СЛУЖИЛ РОССИИ! И его смерть была выгодна только врагам России.
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21 час.
Юрий Золотарев
А может, пора уже сделать "сурприз" бандеро-Кыиву в качестве "подарка" к Дню Нэзалэжнисти, 24 августа??
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21 час.
Наталья Иванова
Его погубил не только азарт, но и собственная жадность. И еще много куда (куда не следует) совал свой нос. А зря...
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15 час.
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