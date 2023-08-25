"ПРИГОЖИНА УБИЛИ ПРЕДАТЕЛИ": КТО БЫЛ ГЛАВНЫМ ВРАГОМ ЛИДЕРА ЧВК "ВАГНЕР"

Пригожин СЛУЖИЛ РОССИИ! И его смерть была выгодна только врагам России.

А может, пора уже сделать "сурприз" бандеро-Кыиву в качестве "подарка" к Дню Нэзалэжнисти, 24 августа??

Наталья Иванова

Его погубил не только азарт, но и собственная жадность. И еще много куда (куда не следует) совал свой нос. А зря...