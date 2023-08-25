Медвежий угол

37 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Белослюдов
    Всё это можно было написать одним абзацем, а не повторять одно и тоже 5 раз(а может и больше)подряд. Мысль правильна...Была ли потеряна ...
  • Владимир Алтайцев
    Пока  ещё не  увидела  эту  статью  вся поганая  рать помойловых, ингершлюхских, горских, педровых. А  то  сейчас же ...Была ли потеряна ...
  • Геннадий Бережнов
    Когда Правительство не может обеспечить своим гражданам достойную оплату труда, тогда оно завозит мигрантов.  Одновре..."ПРОДАЮТ РОДИНУ И...

"ПРИГОЖИНА УБИЛИ ПРЕДАТЕЛИ": КТО БЫЛ ГЛАВНЫМ ВРАГОМ ЛИДЕРА ЧВК "ВАГНЕР"

"ПРИГОЖИНА УБИЛИ ПРЕДАТЕЛИ": КТО БЫЛ ГЛАВНЫМ ВРАГОМ ЛИДЕРА ЧВК "ВАГНЕР"

В результате крушения бизнес-джета Embraer 600 в небе над Тверской областью погиб основатель самой известной в мире ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Пригожин СЛУЖИЛ РОССИИ! И его смерть была выгодна только врагам России.
Ответить
21 час.
Юрий Золотарев
А может, пора уже сделать &quot;сурприз&quot; бандеро-Кыиву в качестве &quot;подарка&quot; к Дню Нэзалэжнисти, 24 августа??
Ответить
21 час.
Наталья Иванова
Его погубил не только азарт, но и собственная жадность. И еще много куда (куда не следует) совал свой нос. А зря...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх