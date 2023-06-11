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Forbes: ВСУ потеряли западную бронетехнику, надеясь прорвать оборону ВС РФ

Forbes: ВСУ потеряли западную бронетехнику, надеясь прорвать оборону ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились нескольких БМП «Брэдли», а также танка «Леопард-2», предприняв попытку прорвать оборону российских войск в Запорожье.

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