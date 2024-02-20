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IWF дисквалифицировала штангистов Дементьева и Пономарева за допинг

IWF дисквалифицировала штангистов Дементьева и Пономарева за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение о дисквалификации на четыре года российских штангистов Сергея Дементьева и Валентина Пономарева за нарушения антидопинговых правил, передает ТАСС.

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