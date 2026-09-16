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ДумаТВ

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Лавров: если Европа нападет на РФ, это будет «очень короткая» война

Лавров: если Европа нападет на РФ, это будет «очень короткая» война

Глава МИД РФ предупредил, что нападение Европы на Россию приведет к очень короткой войне. Он подчеркнул, что сама Москва нападать на европейские страны не собирается.

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