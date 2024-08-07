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Пермское Росимущества подарило новым регионам конфискованные автомобили

Пермское Росимущества подарило новым регионам конфискованные автомобили

Два внедорожника и один грузовик были переданы «Народному фронту».Пермское Росимущества подарило новым регионам конфискованные внедорожники и грузовик.

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