Президент Польши оценил политику Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп не ведет себя исключительно «мило и ласково» с Россией, но применяет против Москвы инструменты, однако их не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева.
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