Как получить налоговый вычет при ремонте квартиры

Новоселы могут вернуть себе часть средств, потраченных на ремонт квартиры, в виде налогового вычета. Какую квартиру можно смело покупать Налоговый вычет — хорошая мотивация для покупателей, которые приобретают квартиру в строящемся доме.
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