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Залужный допустил уступку РФ территорий для достижения мира на Украине

Залужный допустил уступку РФ территорий для достижения мира на Украине

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с РФ. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, высказывания которого приводит газета The Daily Telegraph.

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