«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра и гололеда. По данным Росгидрометцентра, предупреждение в связи с сильным ветров будет действовать с 11:00 до 21:00 14 марта.
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«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра и гололеда. По данным Росгидрометцентра, предупреждение в связи с сильным ветров будет действовать с 11:00 до 21:00 14 марта.