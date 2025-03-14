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Мойка78.ру Новости СПб

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«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра и гололеда. По данным Росгидрометцентра, предупреждение в связи с сильным ветров будет действовать с 11:00 до 21:00 14 марта.

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