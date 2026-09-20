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Чит ил экспертларына «Татар-информ» редакциясендә экскурсия уздырдылар

Чит ил экспертларына «Татар-информ» редакциясендә экскурсия уздырдылар

Яшьләр халыкара фестиваленең Татарстанда сайлау барышын күзәтүдә катнашучы делегациясе бүген «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы редакциясендә булды.

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