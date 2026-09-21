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Мощный пожар охватил мусоросортировочный центр в Щелкове: что известно

Мощный пожар охватил мусоросортировочный центр в Щелкове: что известно

"112" В подмосковном Щелкове произошел мощный пожар в мусоросортировочном центре. Огонь бушует на площади в 7 тыс.

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