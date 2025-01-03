Администрация Трампа может ослабить давление на Россию

МОСКВА, 3 января, ФедералПресс. Политолог Адриэль Касонта считает, что администрация избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, ослабит давление на Россию и сосредоточится на сдерживании Китая и укреплении международного лидерства США.
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