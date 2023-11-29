DALL-E 3 в Paint стала доступна для пользователей Windows 11. Но есть нюансы

Корпорация Microsoft открыла доступ к нейросети DALL-E 3 в графическом редакторе Paint для всех пользователей операционной системы Windows 11При помощи нейросети DALL-E 3 можно генерировать изображения в Paint — через функцию Cocreator.
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