ВСУ начали наступление в Курской области, чтобы удержаться там до инаугурации Дональда Трампа, заявил NEWS.
Названа цель ВСУ в наступлении под Курском
Комментарии
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Александр Любицкий
Автор считает что все тупые?Он один гама?
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16 час.
Сергей Догадин
Внезапно или нет, но А.Шарий наверное с месяц об этом говорит, что Зеленский готовит новое наступление.
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14 час.
Людмила Абрамова
Курскую область освобождать нужно в первую очередь..
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14 час.
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