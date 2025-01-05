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Политика как она есть

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Названа цель ВСУ в наступлении под Курском

Названа цель ВСУ в наступлении под Курском

ВСУ начали наступление в Курской области, чтобы удержаться там до инаугурации Дональда Трампа, заявил NEWS.

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Комментарии
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Александр Любицкий
Автор считает что все тупые?Он один гама?
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16 час.
Сергей Догадин
Внезапно или нет, но А.Шарий наверное с месяц об этом говорит, что Зеленский готовит новое наступление.
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14 час.
Людмила Абрамова
Курскую область освобождать нужно в первую очередь..
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14 час.

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