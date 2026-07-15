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Пункт-А

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Астраханский бегун вновь добился золотого дубля на открытом чемпионате Беларуси

Астраханский бегун вновь добился золотого дубля на открытом чемпионате Беларуси

Как всегда, он оказался лучшим на короткие дистанции. На олимпийском стадионе «Динамо» в Минске состоялся Открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике, в котором выступили более 150 спортсменов.

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