Астраханский бегун вновь добился золотого дубля на открытом чемпионате Беларуси

Как всегда, он оказался лучшим на короткие дистанции. На олимпийском стадионе «Динамо» в Минске состоялся Открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике, в котором выступили более 150 спортсменов.
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