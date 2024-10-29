🔷🔷 Форум "Патриоты Урала" пройдет 1 ноября в Верхней Пышме 🔹По поручению полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги 1 ноября пройдет форум "Патриоты Урала".
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🔷🔷 Форум "Патриоты Урала" пройдет 1 ноября в Верхней Пышме 🔹По поручению полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги 1 ноября пройдет форум "Патриоты Урала".
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