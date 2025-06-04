Мошенники начали воровать биометрические данные россиян

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с хищением биометрических данных. Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности, злоумышленники под видом продавцов на торговых площадках выманивают у пользователей фотографии их лиц.
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