Учёные MIT разработали нанотранзисторы для мощной и экономичной электроники будущегоИсследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый тип трёхмерных транзисторов, способных работать при значительно более низком электрическом напряжении, чем традиционные кремниевые решения.