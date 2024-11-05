Учёные MIT разработали нанотранзисторы для мощной и экономичной электроники будущегоИсследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый тип трёхмерных транзисторов, способных работать при значительно более низком электрическом напряжении, чем традиционные кремниевые решения.
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