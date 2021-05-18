Иркутск Сегодня

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Пятый с начала года ФОК открыли в Иркутской области

Пятый с начала года ФОК открыли в Иркутской области

В поселке Усть-Уда торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец». В ФОКе есть универсальный игровой и тренажерный залы, оборудованы раздевалки, душевые, медицинский пункт и другие административные и вспомогательные помещения.

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