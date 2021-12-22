Газпром продолжает дразнить и кошмарить старушку-Европу ценами на газ

Было $1500, стало $1700. Пока зеленая министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила, что Северный поток-2 невозможно одобрить в ближайшее время, а вице-канцлер Хабек назвал его строительство «геополитической ошибкой», Газпром решил… Показать полностью.