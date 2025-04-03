Социологи рассказали о понимании россиянами комфорта

Ученые НИУ ВШЭ на основе социологических опросов составили четыре потребительских стандарта россиян: «комфорт» (предполагает большие возможности во всех сферах потребления и некую элитарность), «норма» (широкие возможности и достаточное разнообразие, но без излишеств), «жить можно» (есть ограничения и отказ от ряда товаров и услуг) и «очень тяжело» (соответствует положению на грани выживания).